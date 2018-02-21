روسيا تحصد فضية سباق التزلج على الثلج للفرق

حصدت روسيا فضية سباق التزلج السريع الحر على الثلج للفرق اليوم، وذلك في إطار منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وحل الفريق الروسي الذي ضم الثنائي دينيس سبيتسوف وألكسندر بولشونوف في المركز الثاني، وراء الفريق النرويجي الذي تصدر السباق ونال الميدالية الذهبية.

وعادت الميدالية البرونزية على الفريق الفرنسي الذي حل في المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ تحت علم محايد.

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المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض