بالفيديو.. السد القطري يفوز على بیرسبولیس الإيراني بنكهة جزائرية

أنجز نادي السد القطري مهمته أمام ضيفه بیرسبولیس الإيراني، بفوزه عليه (3-1) اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2018 لكرة القدم.

وسجل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح هدفين متتاليين للفريق القطري في الدقيقتين (36 و51)، بينما تكفل زميله المدافع القطري بوعلام خوخي الجزائري الأصل أيضا، بتسجيل الهدف الثالث، بحلول الدقيقة 66.

وفي هذه الأثناء، سجل الإيراني سيامك نعمتي هدف فريقه اليتيم، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وحقق السد انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن كل من الفريق الإيراني، وناساف كارشي الأوزبكستاني، الذي فاز بدوره على ضيفه الوصل الإماراتي بهدف وحيد في وقت سابق من اليوم أيضا.

.@AlsaddSC have a commanding lead at the top of #ACL2018 Group C after two games played! pic.twitter.com/Qv4o5UOyp4 — AFC Champions League (@TheAFCCL) 20 февраля 2018 г.

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المصدر: "twitter/theafccl"

نايف الكوردي