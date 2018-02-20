فيديو.. النيران الصديقة تحسم الموقعة الإيرانية – السعودية

تغلب "استقلال طهران" الإيراني على ضيفه "الهلال" السعودي في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على استاد السيب الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز الوحيد بـ"نيران صديقة"، إذ سجله المدافع السعودي عبد الله الحافظ بالخطأ في مرماه، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول على استاد السيب الرياضي، في سلطنة عمان.

وأكمل "الهلال" اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد حارسه العماني علي الحبسي.

لا غالب ولا مغلوب في المواجهة الإماراتية القطرية

وساد التعادل الإيجابي (1-1) المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة أيضا، والتي جرت بين فريق "العين" الإماراتي وضيفه "الريان" القطري، على ستاد هزاع بن زايد - بنادي العين.

وبادر "العين" بالتسجيل مبكرا، بهدف صنعه مهاجمه السويدي ماركوس بيرغ، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء.

ورد عليه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف التعادل سجله من ضربة جزاء أيضا، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

وتصدر فريق "استقلال طهران" بذلك قائمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن "العين" و"الريان"، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث، برصيد نقطتين لكل منهما، ومن ثم الهلال في المركز الرابع الأخير، برصيد نقطة واحدة.

Group D standings after Matchday 2 of the #ACL2018! pic.twitter.com/nSRNXwlLeu — AFC Champions League (@TheAFCCL) 20 февраля 2018 г.

المصدر: "twitter/theafccl"

نايف الكوردي