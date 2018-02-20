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أولمبياد 2018.. الذهبية الثالثة للفرنسي فوركاد

الرياضة

أولمبياد 2018.. الذهبية الثالثة للفرنسي فوركاد
Reuters Murad Sezer
أولمبياد 2018.. الذهبية الثالثة للفرنسي فوركاد
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بات مارتين فوركاد بفوزه بذهبية الفرق مع فرنسا في سباق التتابع المختلط لرياضة البياتلون، أكثر اللاعبين تتويجا في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وجاءت فرنسا في المركز الأول، متبوعة بالنرويج حاملة اللقب قبل أربع سنوات، واحتلت إيطاليا المركز الثالث حاصلة على البرونزية.

وتقدمت ألمانيا التي حلت رابعة بالاحتجاج لدى المنظمين، بدعوى أن متزلجا إيطاليا أعاق منافسه الألماني.

وبات فوركاد بهذه الذهبية أكثر اللاعبين تتويجا في أولمبياد بيونغ تشانغ، إذ حصد حتى الآن 3 ميداليات ذهبية.

وكان فوركاد قد أحرز ذهبيتين في أولمبياد 2014 التي أقيمت في مدينة سوتشي الروسية.

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المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

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