قمة أندلسية-إنجليزية في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على إشبيلية الإسباني غدا، وذلك ضمن ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويأمل الفريق الإنجليزي في الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، للحفاظ على حظوظه كاملة من أجل خطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل في مباراة الإياب.

في المقابل يرغب الفريق الأندلسي لتحقيق نتيجة الفوز لتسهيل مهمته في لقاء العودة الذي يقام بعد أسبوعين على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

وبلغ اليونايتد دور الـ16 لدوري الأبطال، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، إذ فاز بخمس من مبارياته الست، وسجل 12 هدفا، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف.

أما إشبيلية فقد تأهل لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حل في المركز الثاني في منافسات المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.

وتعتبر مواجهة الغد الأولى بين إشبيلية ومانشستر يونايتد في تاريخهما.

ويفتقد اليونايتد في مباراة الغد لمجموعة من اللاعبين بسبب الإصابة وأبرزهم جونز، وماركوس روخو، وزلاتان إبراهيموفيتش، كما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي غاب بسبب المرض عن المباراة الأخيرة لمانشستر أمام هيديرسفيلد تاون في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

Here's something to cheer you up this Tuesday - #MUFC training pics ahead of tomorrow's #UCL tie against Sevilla! pic.twitter.com/95cgwc9zpN — Manchester United (@ManUtd) 20 февраля 2018 г.

وتقام غدا مباراة أخرى ضمن منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال، وتجمع شاختار دونيتسك الأوكراني بضيفه روما الإيطالي.

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المصدر: RT

عمر بيكضاض