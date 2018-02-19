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بالفيديو.. سويسري وزوجته يقطعان 17 ألف كلم لمشاهدة ابنهما في أولمبياد 2018!

الرياضة

بالفيديو.. سويسري وزوجته يقطعان 17 ألف كلم لمشاهدة ابنهما في أولمبياد 2018!
twitter.com/Reuters
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قطع والدا السويسري ميشا غاسير، لاعب رياضة التزلج الحر "الفريستايل" مسافة 17 ألف كلم، على دراجات هوائية لحضور مشاركة ابنهما في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ.

وبدأ ميشا غاسير البالغ من العمر 26 عاما، أمس الأحد، مشاركته في منافسات النسخة الـ 23 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي انطلقت رسميا، يوم الجمعة 9 فبراير/شباط الجاري، في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، وتستمر حتى 25 فبراير.

واحتل السويسري المركز الحادي عشر في مسابقة التزلج الحر بالألواح "حركات بهلوانية".

وبدأ والدا ميشا غاسير، غويدو هوفيلر وزوجته ريتا، رحلتهما من سويسرا إلى كوريا الجنوبية، في فبراير/شباط عام 2017. وزارا خلال هذه الفترة 20 دولة، وذلك وفقا لموقع "bbleacherreport.com".

المصدر: "sport-express.ru"

نايف الكوردي

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