بالفيديو.. سويسري وزوجته يقطعان 17 ألف كلم لمشاهدة ابنهما في أولمبياد 2018!

قطع والدا السويسري ميشا غاسير، لاعب رياضة التزلج الحر "الفريستايل" مسافة 17 ألف كلم، على دراجات هوائية لحضور مشاركة ابنهما في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ.

وبدأ ميشا غاسير البالغ من العمر 26 عاما، أمس الأحد، مشاركته في منافسات النسخة الـ 23 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي انطلقت رسميا، يوم الجمعة 9 فبراير/شباط الجاري، في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، وتستمر حتى 25 فبراير.

Swiss couple cycle 10,000 miles to see their son compete in the Winter Olympics https://t.co/DK2gHPSn8U#PyeongChang2018pic.twitter.com/fMJnWUwVpN — Reuters Top News (@Reuters) February 19, 2018

واحتل السويسري المركز الحادي عشر في مسابقة التزلج الحر بالألواح "حركات بهلوانية".

وبدأ والدا ميشا غاسير، غويدو هوفيلر وزوجته ريتا، رحلتهما من سويسرا إلى كوريا الجنوبية، في فبراير/شباط عام 2017. وزارا خلال هذه الفترة 20 دولة، وذلك وفقا لموقع "bbleacherreport.com".

المصدر: "sport-express.ru"

نايف الكوردي