طيران الإمارات تستثمر أموالا طائلة في أرسنال

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، تجديد عقد شراكتها مع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، لخمسة أعوام قادمة، في صفقة هي الأكبر في تاريخ النادي اللندني.

وأوضحت الشركة الأكبر في عالم الطيران المدني، أن تمديد عقد الشراكة سيستمر حتى موسم 2023-2024، وبقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 280 مليون دولار)، وتعتبر هذه أكبر صفقة في تاريخ النادي اللندني، وإحدى أكبر الصفقات في عالم كرة القدم.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات، تيم كلارك، عن تجديد العقد: "شهرة أرسنال وتأثيره حول العالم بالإضافة إلى طموحاته كناد يجعله شريكا مثاليا لطيران الإمارات".

وبدوره، أكد إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لأرسنال في بيان: "عقد الرعاية الذي يحمله قميصنا هو الأطول في الدوري الإنجليزي الممتاز ويمثل واحدة من أطول الشراكات في الرياضة حول العالم".

وأضاف: "الإمارات تظهر من جديد ثقتها الهائلة في مسيرتنا وطموحنا، وهذه الزيادة الكبيرة في استثماراتها ستساعدنا على مواصلة التنافس على البطولات وتحقيق مزيد من النجاح للنادي ولجماهيرنا حول العالم".

وسيحمل إستاد أرسنال أيضا اسم الشركة الإماراتية حتى عام 2028، طبقا للتعاقد الذي جرى تمديده في 2012.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي