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ميلان يواصل انتصاراته على حساب سامبدوريا في "الكالتشيو"

الرياضة

ميلان يواصل انتصاراته على حساب سامبدوريا في
AFP
ميلان يواصل انتصاراته على حساب سامبدوريا في الدوري الإيطالي
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واصل ميلان سلسلة نتائجه الإيجابية بعد أن حقق فوزا بشق الأنفس على ضيفه سامبدوريا، 1-0، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ25 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين "البيانكونيري" بالفضل في هذا الانتصار للاعب الوسط جياكومو بونافينتورا، صاحب الهدف الوحيد في (د.13) من صافرة البداية.

وكان بإمكان الفريق التقدم في النتيجة بعد 7 دقائق فقط لولا إهدار ريكاردو رودريجيز لركلة جزاء.

وساهم الانتصار، الثاني على التوالي في المسابقة والثالث بعد الانتصار الأوروبي في ذهاب دور الـ32 بـ"اليوروباليغ" أمام لودوجوريتس البلغاري، في ارتفاع رصيد الفريق اللومباردي لـ41 نقطة في المركز السابع ليتخلف بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا.

المصدر: EFE

فادي سيمير

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