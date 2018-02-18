ريال مدريد ينتصر بصعوبة على بيتيس

تغلب ريال مدريد على مضيفه ريال بيتيس بصعوبة 5-3، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم النادي الملكي بهدف سجله ماركو أسينسيو في (د.11) وتعادل عيسى ماندي لبيتيس في (د.34) وسجل ناتشو فيرنانديز، لاعب الريال، الهدف الثاني لبيتيس في (د.38 بالخطأ في مرمى فريقه) لينتهي الشوط الأول بتقدم بيتيس 2 - 1.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرخيو راموس هدف التعادل للريال في (د.50)، ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني له، والثالث للريال في (د.59)، وهو الهدف رقم 6000 للريال في الدوري الإسباني على مدار تاريخه، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للريال في (د.65) وسجل سرجيو ليون الهدف الثالث لبيتيس في (د.85) قبل أن يسجل كريم بنزيمة الهدف الخامس للريال في (د.90+2).

وبهذا الفوز، ثأر ريال مدريد من هزيمته ، في الدور الأول أمام ريال بيتيس، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف فالنسيا صاحب المركز الثالث، وبفارق 17 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، في المقابل تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة خلف جيرونا.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 4مباريات والتعادل في 6، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ11 لبيتيس هذا الموسم مقابل الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3.

المصدر: وكالات

فادي سيمير