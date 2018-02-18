الأفريقي يلحق بالترجي الهزيمة الأولى في الدوري التونسي

ألحق النادي الأفريقي الهزيمة بغريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي، عندما تغلب عليه 2-1، اليوم الأحد في الجولة الـ19 من الدوري التونسي لكرة القدم.

أحرز ثنائية الفريق الفائز كل من أنيس بن حتيرة في (د.7)، والتيجاني بلعيد في (د.67) بينما أحرز وسام بن يحيى في (د.45+2) هدف الترجي الوحيد.

وبهذه النتيجة حافظ الأفريقي على مركزه الثاني بـ 36 نقطة، وفي المقابل بقي الترجي في الصدارة بــ44 نقطة، ليتكبد الهزيمة الأولى بعد 18 مباراة دون هزيمة في الموسم الحالي.

وعوقب نادي الترجي التونسي بخوض مبارياته الثلاث المقبلة خارج ملعبه بعد أعمال شغب رافقت مباراته ضد النجم الساحلي، ويتعين على النادي أيضا إصلاح الأضرار التي لحقت بملعب رادس.

المصدر: وكالات

فادي سيمير