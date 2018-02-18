دورتموند يحقق فوزا ثمينا على حساب مونشنغلادباخ في "البوندسليغا"
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فاز فريق بوروسيا دورتموند، الأحد، على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الألماني "البوندسليغا".
أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم ماركو رويس في (د.32).
وبذلك الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 40 نقطة محافظا على الوصافة، بينما توقف رصيد مونشنغلادباخ عند 31 نقطة في المركز العاشر.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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