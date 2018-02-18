روتشدايل يفرض التعادل والإعادة على توتنهام في كأس إنجلترا

نزع روتشدايل الذي يقبع في المراكزالأخيرة من دوري الدرجة الثالثة تعادلا من ضيفه توتنهام 2-2 في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنجلترا ليفرض مباراة معادة على أرض الأخير ملعب ويمبلي.

وكان توتنهام يسير نحو بلوغ الدور ربع النهائي عندما سجل له هدافه هاري كاين هدف التقدم 2-1 من ركلة جزاء في (د.87)، لكن ستيف ديفيس أدرك التعادل في (90+3) وسط فرحة هستيرية في المدرجات التي تتسع لـ10 آلاف متفرج فقط، فارضا مباراة معادة ستدر على خزائن فريقه المتواضع أموالا طائلة.

وكان روتشدايل البادىء بالتسجيل بواسطة إيان هندرسون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ونجح البرازيلي لوكاس الوافد حديثا إلى صفوف توتنهام في إدراك التعادل مستغلا كرة أمامية من الفرنسي موسى سيسوكو ليودع الكرة داخل الشباك في (د.59).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير