أتلتيكو مدريد يتغلب على بيلباو ويواصل مطاردة برشلونة

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

افتتح الفرنسي كيفن غاميرو باب التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 67، وعزز دييغو كوستا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 7 نقاط، بينما توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 28 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية، تغلب ريال سوسيداد على ضيفه ليفانتي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من خافيير بريتو من ركلة جزاء وخوان خمينيز لوبيز وسيرخيو كاناليس في الدقائق 10 و38 و55 على الترتيب.

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ورفع سوسيداد رصيده بهذا الفوز إلى 29 نقطة في المركز 12، بينما توقف رصيد ليفانتي عند 20 نقطة في المركز 17 على جدول ترتيب الليغا.

المصدر: RT

أليكسي اسبر