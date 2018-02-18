فيدرر يحتفل بصدارة التصنيف بإحراز بطولة روتردام للتنس

توّج النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر بلقب بطولة روتردام الهولندية للتنس عقب تغلبه في المباراة النهائية على البلغاري غريغور دميتروف بمجموعتين نظيفتين اليوم الأحد.

وتمكن المايسترو من حسم اللقاء سريعا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-2، خلال 55 دقيقة فقط ليحرز اللقب الـ97 خلال مسيرته المظفرة، علما بأن الرقم القياسي المطلق بحوزة الأمريكي جيمي كونورز (109 ألقاب). كما أن اللقب هو الثالث للسويسري في روتردام بعد عامي 2005 و2012.

Tour-level 🏆 No. 97

Third @abnamrowtt 🏆@rogerfederer caps a memorable week in Rotterdam with a 62 62 victory for the title



➡️➡️ https://t.co/Q7DwcGkGmtpic.twitter.com/3if0oNgTuW — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 18, 2018

وبلغ فيدرر يوم الماضي الجمعة سن السادسة والثلاثين وستة أشهر، وصار أكبر لاعب يتبوأ المركز الأول عالميا وسيحل بدلا من الإسباني رافائيل نادال رسميا في التصنيف الذي سيصدر غدا الاثنين، ويعود للمركز الأول للمرة الأولى منذ عام 2012.

وكسر فيدرر بالتالي الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأمريكي أندريه أغاسي علما أن الأخير حقق إنجازه في العام 2003 بعمر 33 عاما و131 يوما.

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وتصدر فيدرر تصنيف المحترفين للمرة الأولى في فبراير 2004. وكانت المرة الأخيرة التي احتل فيها فيدرر الصدارة يوم الـ 29 أكتوبر 2012، وسبق له أن تصدر التصنيف مدة 302 من الأسابيع (رقم قياسي) في مسيرته، منها 237 أسبوعا متواصلا.

وتتوج عودة فيدرر هذه مسارا متصاعدا له منذ عودته إلى الملاعب مطلع 2017 بعد غيابه نحو ستة أشهر بسبب الإصابة.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر