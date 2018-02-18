نابولي يهزم سبال ويستعيد صدارة "الكالتشيو"

استعاد نابولي، صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" بالفوز على سبال 1-0، اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من المسابقة على ملعب سان باولو.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق آلان ماريز لوريرو في (د.6).

وبهذا الفوز استعاد نابولي الصدارة من يوفنتوس الذي فاز اليوم على تورينو بنفس النتيجة.

وبات لفريق الجنوب الإيطالي 66 نقطة بفارق نقطة عن "السيدة العجوز"، أما سبال فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق بينفينتو فوزه الثالث في المسابقة والأول بعد أربع هزائم على حساب ضيفه كروتوني 2-1.

وفاز بولونيا على ضيفه ساسولو 2-1.

ويلعب لاحقا اليوم أتالانتا مع فيورنتينا، وميلان مع سمبدوريا، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء لاتسيو مع هيلاس فيرونا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير