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الروسي بوروف يحرز برونزية الـ"فري ستايل" في الأولمبياد

الرياضة

الروسي بوروف يحرز برونزية الـ
AFP LOIC VENANCE
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توّج الروسي إيليا بوروف بالميدالية البرونزية في مسابقة التزلج الحر (فري ستايل) اليوم الأحد وذلك ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وأحرز بوروف المركز الثالث بعد تحقيقه 122.17 نقطة، بينما كانت الميدالية الذهبية من نصيب الأوكراني ألكسندر أبرامينكو بـ128.51 نقطة، فيما كانت الفضية من نصيب الصيني جيا تجونيان بـ128.05 نقطة.

وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد الرياضيين الروس إلى 11 ميدالية، 3 فضيات و8 برونزيات.

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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