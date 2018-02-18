الروسي بوروف يحرز برونزية الـ"فري ستايل" في الأولمبياد

توّج الروسي إيليا بوروف بالميدالية البرونزية في مسابقة التزلج الحر (فري ستايل) اليوم الأحد وذلك ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وأحرز بوروف المركز الثالث بعد تحقيقه 122.17 نقطة، بينما كانت الميدالية الذهبية من نصيب الأوكراني ألكسندر أبرامينكو بـ128.51 نقطة، فيما كانت الفضية من نصيب الصيني جيا تجونيان بـ128.05 نقطة.

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу ОИ-2018 в лыжной акробатике https://t.co/cYtq3prhkopic.twitter.com/RqPW5lpJXw — Р-Спорт (@rsportru) February 18, 2018

وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد الرياضيين الروس إلى 11 ميدالية، 3 فضيات و8 برونزيات.

Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, заявил, что посвящает эту награду своим детям:https://t.co/5RQz745Zt2pic.twitter.com/5vrozKzdgM — Р-Спорт (@rsportru) February 18, 2018

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر