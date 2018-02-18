فوز بشق الأنفس للسيدة العجوز في "دربي" تورينو

حقق يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الستة الماضية فوزا صعبا على مضيفه تورينو 1-0، اليوم الأحد في دربي تورينو وضعه في الصدارة مؤقتا في المرحلة الخامسة والعشرين من الكالتشيو.

ويدين فريق "السيدة العجوز" في هذا الفوز للاعبه البرازيلي اليكس ساندرو الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.33).

وهو الفوز التاسع على التوالي ليوفنتوس في الدوري ليرفع رصيده إلى 65 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على نابولي الذي يستضيف سبال في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، تلقى تورينو خسارته الأولى في 6 مباريات تحت إشراف مدربه الجديد والتر ماتزاري الذي خلف الصربي سينيسا ميهايبلوفيتش فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وتعرض هيغواين إلى إصابة في الكاحل مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثالثة لدى محاولته متابعة كرة من ميراليم بيانيتش. وخاض الأرجنتيني 12 دقيقة أخرى قبل أن يضطر المدرب ماسيميليانو اليغري إلى إخراجه.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير