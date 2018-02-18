الروس يضيفون فضية سباق التتابع 4×10 كم لرصيد بلادهم

أحرز فريق التتابع الروسي للرجال الميدالية الفضية في سباق 4×10 كم في التزلج للمسافات الطويلة اليوم الأحد، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

وتخلف الفريق الروسي بزمن قدره 9.4 ثانية عن صاحب الميدالية الذهبية، الفريق النرويجي الذي يضم كلا من ديدريك تينسيت، ومارتين يونسرود سوندبو، وسيميون هيغستاد، ويوهانيس كليبو وقطع مسافة السباق خلال ساعة و33 دقيقة و4.9 ثانية.

أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الفريق الفرنسي الذي يضم منجان مارك غاير، وماريس مانيفيكا، وكليمين باريس، وأدرين باكشايدر، وأنهى السباق بفارق 36.9 عن الفريق النرويجي.

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ويضم فريق التتابع الروسي، كلا من أندريه لاركوف، وألكسندر بالشونوف، وأليكسي تشيرفوتكين، ودينيس سبيتسوف الذين رفعوا بميدالية اليوم رصيد الرياضيين الروس في الأولمبياد إلى 10 ميداليات، وصار لديهم 3 فضيات و7 برونزيات.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر