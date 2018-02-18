كلاسيكو ناري بكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الملك
ضرب فريق برشلونة موعدا ناريا مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، التي ستقام اليوم الأحد.
ولحق برشلونة بالريال إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، بعد أن تخطى عقبة فريق غران كناريا في نصف النهائي أمس السبت بنتيجة 87-74.
🏀 FINAL!: @GranCanariaCB, 74 - @FCBbasket, 87— FCB Basket (@FCBbasket) February 17, 2018
💪 Disputarem la final de la Copa / Clasificados para la final de la #CopaACB.
🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/teLSks3gfo
وكان الفريق الملكي قد تأهل للنهائي، للعام الخامس على التوالي، بتغلبه على إيبروستار تنيريفي بنتيجة 77-59، لتتأكد بذلك مواجهة جديدة في الكلاسيكو بين الفريقين، ولكن بكرة السلة هذه المرة.
💪🏆👑 ¡¡A LA FINA!!#RMBaloncesto | #RMMovistar— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 17, 2018
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وريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث حصد اللقب من قبل 27 مرة في تاريخه، وسيسعى خلال مباراة اليوم الأحد للحفاظ على البطولة التي يهيمن عليها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
🏆 OBJETIVO del día: la #CopaACB.#RMBaloncesto | #HalaMadridpic.twitter.com/c3Qe8X4kqH— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 18, 2018
في المقابل، سيسعى العملاق الكتالوني لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013 عندما تغلب على فالنسيا في النهائي، ليضيف اللقب الـ24 له في البطولة.
يذكر أن آخر نهائي جمع بين قطبي إسبانيا في هذه البطولة في موسم 2014-2015 وانتهى بفوز الميرينغي بنتيجة 77-71.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر