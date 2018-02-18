حارس عراقي يُبكي فريقه بخبر مفجع أخفاه حتى نهاية المباراة

انفجر حارس مرمى فريق نفط ميسان العراقي بالبكاء حزنا رغم تعادل فريقه 1-1 أمام ضيفه الشرطة في الدوري العراقي، ما أثار دهشة الجميع في الملعب وعكّر صفو فرحتهم.

وفور انتهاء المباراة أجهش علاء أحمد قاسم حارس مرمى نفط ميسان بالبكاء، وعند اقتراب زملائه لمعرفة السبب، صعقوا بأن حارسهم استبسل في الدفاع عن شباك فريقهم لـ90 دقيقة رغم فقدانه طفله الوحيد قبل المباراة بيوم واحد، مفضلا إخفاء هذه الحقيقة إلى ما بعد المباراة لتفادي التأثير في معنويات الفريق ومساعدته في تقديم أداء مشرف أمام الشرطة أحد أبرز الفرق العراقية في المسابقة المحلية.

وتألق علاء قاسم أثناء اللقاء بشكل لافت، وأنقذ شباك فريقه من العديد من الفرص الخطرة لفريق الشرطة.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع الشرطة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني متخلفا بنقطتين عن الزوراء المتصدر، بينما رفع نفط ميسان رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع على جدول الترتيب بعد 15 جولة من عمر الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: eurosport.ru

أليكسي اسبر





