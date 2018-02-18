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الساحر ميسي يواصل هواية تحطيم الأرقام القياسية

الرياضة

الساحر ميسي يواصل هواية تحطيم الأرقام القياسية
AFP Vincent West
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استمر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في تحطيم الأرقام القياسية في الليغا، وبصناعة الأهداف هذه المرة، لا تسجيلها فحسب.

وحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن الساحر الأرجنتيني أصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة معادلا رقم نجم ريال مدريد ميتشيل غونزاليس، بإجمالي 147 تمريرة حاسمة، بعد أن صنع الهدف الأول لزميله الأوروغوياني لويس سواريز خلال مواجهة إيبار أمس السبت ضمن الجولة الـ24 من الليغا والتي انتهت بفوز البلوغرانا بهدفين دون رد.

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وصنع ميسي خلال الموسم الحالي  11 هدفا، ويبدو أنه في طريقه لتحطيم أفضل رقم شخصي له، والذي حققه في موسم 2015/2014 عندما صنع 19 هدفا لرفاقه في النادي الكتالوني العملاق.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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