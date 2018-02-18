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هدف رائع للمصري محمد صلاح في تدريبات ليفربول

الرياضة

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سجل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، هدفا جميلا خلال تدريبات فريقه أمس السبت.

وشارك محمد صلاح في تدريبات الفريق على هامش المعسكر الذي يخوضه "الريدز" حاليا في مدينة ماربيلا الإسبانية، والذي ينتهي اليوم الأحد.

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وخلال التدريبات، استلم صلاح الكرة وراوغ خصمه بمهارة مرتين، قبل أن يسدد الكرة بين قدمي حارس الفريق المنافس.

المصدر: يوتيوب

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