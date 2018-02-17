فالنسيا يعود بالنقاط من أرض ملقا في "الليغا"

حول فالنسيا تأخره أمام مضيفه ملقة إلى فوز 2-1، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم "الليغا".

وتقدم لملقا "متذيل الترتيب" لاعبه النيجيري إيدي في (د.27) قبل أن يعدل لصالح فالنسيا الفرنسي كوكلين في (د.80). ليحرز داني باريخو هدف الفوز في (د.85 إثر ركلة جزاء) وطرد على إثرها ميغيل الذي عرقل البديل رودريغو داخل منطقة الجزاء في (د.84).

وضمن فالنسيا البقاء بعد نهاية هذه المرحلة في المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق اربع نقاط أمام ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس الأحد.

وفاز ألافيس على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بهدف لمنير الحدادي في (د.61).

المصدر: وكالات

فادي سيمير