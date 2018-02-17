اللقب بين فيدرر وديميتروف في بطولة روتردام

تأهل السويسري روجر فيدرر الأول والبلغاري غريغور ديميتروف الثاني إلى المباراة النهائية لدورة روتردام الهولندية للتنس، يوم السبت.

وتمكن فيدرر من الفوز على الإيطالي أندرياس سيبي 6-3 و7-6 (7-3)، وديميتروف على البلجيكي دافيد غوفان الرابع 6-3 0-1 ثم بالانسحاب.

وسيصبح فيدرر الاثنين أكبر لاعب يتربع على صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين (36 عاما و6 أشهر)، بعد أن ضمن ذلك عقب فوزه على الهولندي روبن هازه في ربع النهائي.

وسينتزع فيدرر لدى صدور التصنيف الجديد الصدارة من الإسباني رافاييل نادال، ويعود للمركز الأول للمرة الأولى منذ عام 2012، وسيخلف الأمريكي أندريه أغاسي كأكبر لاعب في المركز الأول، علماً أنّ الأخير حقق إنجازه في العام 2003 بعمر 33 عاماً و131 يوماً.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير