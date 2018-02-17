شالكه يتخطى عقبة هوفنهايم في "البوندسليغا"

فاز شالكه على ضيفه هوفنهايم 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم الفريق الفائز مبكرا عبر تيلو كيرير (د.11)، ثم ضاعف بريل إيمبولو النتيجة لأصحاب الأرض (د.28). وفي الشوط الثاني، قلص الكرواتي أندري كراماريتش الفارق لصالح الزوار في (د.78)، ولكنه لم يكن كافيا لتدارك الخسارة رغم احتساب الحكم لسبع دقائق كوقت بدل ضائع.

وبذلك، ارتقى شالكه مؤقتا للمركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق 6 نقاط عن هوفنهايم الذي تراجع للمرتبة التاسعة لحين اكتمال باقي منافسات الجولة.

المصدر: DPA

فادي سيمير