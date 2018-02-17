كفيتوفا تقصي فوزنياكي وتلاقي موغوروزا في نهائي قطر المفتوحة

أقصت التشيكية بترا كفيتوفا منافستها الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة أولى في نصف نهائي بطولة قطر المفتوحة بفوزها عليها 3-6 و7-6 (7-3) و7-5، اليوم السبت.

وتلتقي كفيتوفا في النهائي الأحد الإسبانية غاربيني موغوروزا الرابعة التي تأهلت من دون أن تلعب بعد انسحاب منافستها الرومانية سيمونا هاليب الثانية عقب مباراتها في الدور ربع النهائي بسبب إصابة في القدم.

وكانت فوزنياكي ضمنت بانسحاب هاليب الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

المصدر: وكالات

فادي سيمير