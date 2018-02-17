"السبيشال وان" سيشارك في مونديال روسيا بوظيفة جديدة

صرح المذيع ومقدم البرامج الرياضية الروسي نوبل أروستاميان، أن البرتغالي و مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خوسيه مورينيو، سيكون حاضرا في مونديال روسيا 2018.

وكتب أروستاميان في تغريدة له على صفحته الخاصة على تويتر بأن البرتغالي سيكون حاضرا خلال مونديال روسيا ولكن بوظيفة جديدة، حيث سيعمل كخبير في إحدى القنوات التلفزيونية الروسية.

وأضاف قائلا: "للأسف لا أستطيع في الوقت الحالي التصريح باسم القناة التي سيعمل بها في هذه الفترة".

وذكر أن البرتغالي سيكون حاضرا كخبير ولكن ليس في كل فترة البطولة وإنما لفترة قصيرة فقط، حيث سيكون قريبا من نجوم الكرة العالمية أثناء بطولة كأس العالم.

المصدر: سبوتنيك

فادي سيمير