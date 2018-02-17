سان جيرمان يتجاوز عثرة "البرنابيو" باكتساح ستراسبورغ

عزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي، عبر فوز كاسح على ضيفه ستراسبورغ اليوم السبت، في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

تناوب على خماسية البي أس جي كل من الألماني جوليان دراكسلر في (د.10) والبرازيلي نيمار دا سيلفا في (د.21) والأرجنتيني أنخيل دي ماريا في (د.22) والأوروغوياني أدينسون كافاني في (د.73 و79)، بينما أحرز هدفي ستراسبورغ جان أهولو في (د.6) وستيفان باهوكين في (د.67).

ورفع سان جيرمان بهذا الفوز العريض، رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة بفارق 12 نقطة، عن أقرب ملاحقيه موناكو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ستراسبورغ عند النقطة 30 والمركز 14.

واستعاد سان جيرمان توازنه بعد تعثره على ملعب ريال مدريد الإسباني 1-3 يوم الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير