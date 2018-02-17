روما يهزم أودينيزي ويخطف المركز الثالث "مؤقتا"

تقدم فريق روما مؤقتا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم إثر الفوز على مضيفه أودينيزي 2-0، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم التركي سينجيز أوندير بهدف لروما في (د.70) قبل أن يؤكد الأرجنتيني دييغو بيروتي فوز فريق العاصمة بهدف ثان سجله في (د.90).

الفوز رفع رصيد روما إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الرابع والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم، مضيفه جنوه، في المقابل تجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة ليبقى في المركز العاشر.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة قبل مباراته أمام سبال غدا الأحد متفوقا بفارق نقطة واحدة على يوفنتوس صاحب المركز الثاني، الذي يلتقي مضيفه تورينو غدا.

المصدر: DAP

فادي سيمير