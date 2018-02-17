الرياضيون الروس يضيفون برونزية سباق التتابع 4×5 كم لرصيد بلادهم

أحرز فريق التتابع الروسي للسيدات الميدالية البرونزية في سباق 4×5 كم في التزلج للمسافات الطويلة اليوم السبت، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

ويضم فريق التتابع الروسي صاحب الإنجاز كلا من ناتاليا نيبرياييفا ويوليا بيلاروكوفا وأناستاسيا سيدوفا وآنا نيتشايفسكايا وتخلف بزمن قدره 43.3 ثانية عن صاحب الميدالية الذهبية، الفريق النرويجي المكون من كل من إنغفيلد إيستبيرغ وإيستريد ياغوبسون وراغنيل هاغا وماريت بيورغين، الذي قطع مسافة السباق خلال 51 دقيقة و24.3 ثانية، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب الفريق السويدي المكون من كل من آنا هوغ وشارلوت كالا وإيبا أنديرسون وستينا نيلسون والذي أنهى السباق بفارق ثانيتين فقط عن الفريق النرويجي.

Российские лыжницы завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане https://t.co/qrPQ92d7FU — Р-Спорт (@rsportru) February 17, 2018

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وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد الرياضيين الروس في الأولمبياد إلى 9 ميداليات، فضيتان و7 برونزيات.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر