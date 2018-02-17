بوغبا خارج تشكيلة اليونايتد أمام هدرسفيلد

أعلن مانشستر يونايتد أن لاعبه بول بوغبا سيغيب عن مواجهة هدرسفيلد في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، بسبب المرض.

وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في مؤتمر صحفي يوم أمس، إن اللاعب الفرنسي سيعود إلى تشكيلة الفريق.

لكن يونايتد قال اليوم السبت، إن صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي لن يلعب في ضيافة هدرسفيلد وسينضم بدلا منه الشاب إيثان هاميلتون.

وأستبدل بوغبا (24 عاما) خلال الخسارة 2-0 أمام توتنهام هوتسبير وشارك كبديل قرب النهاية في اللقاء التالي أمام هدرسفيلد ثم استبدل أمام نيوكاسل يونايتد.

وذكرت تقارير بريطانية أن بوغبا غير سعيد بدوره لكن مورينيو نفى هذه التكهنات يوم الجمعة ووصف الأمر "بالكذبة الكبيرة".

وصنع بوغبا تسعة أهداف كما أحرز ثلاثة أهداف أخرى في الـ17 مباراة بالدوري هذا الموسم.

المصدر: رويترز

فادي سيمير