عقوبة بحق الترجي بسبب شغب جمهوره

عوقب فريق الترجي التونسي بخوض مبارياته البيتية الثلاث المقبلة خارج ملعبه بعد أعمال شغب رافقت مباراته ضد النجم الساحلي بحسبما أعلن مسؤول في رابطة الدوري التونسي لكرة القدم.

ويتعين على النادي أيضا إصلاح الأضرار التي لحقت بملعب رادس (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة).

وكانت المباراة التي أقيمت الخميس، وانتهت بفوز الترجي 3-2 توقفت مرتين بسبب مقذوفات نارية أطلقها مشجعو الترجي من المدرجات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 38 عنصرا من قوات حفظ الأمن بسبب المقذوفات النارية والحجارة والكراسي التي أطلقت من المدرجات "من قبل أنصار الترجي".

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وكان لاعبون من النجم الساحلي احتجوا على منح الترجي ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول عندما كان فريقهم متقدما 2-1. ثم شهدت الدقائق العشر الأخيرة طرد ثلاثة لاعبين من الفريقين.

وأعلن بيان صادر عن الاتحاد التونسي لكرة القدم بأن حكم المباراة كريم الخميري أوقف حتى نهاية الموسم لارتكابه "أخطاء جسيمة" خلال المباراة.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير