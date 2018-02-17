أزمة حقيقية لريال مدريد قبل موقعة حديقة الأمراء

يعاني ريال مدريد الإسباني، ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان أزمة حقيقية، قبل مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في الـ6 من مارس المقبل.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، إلى أن الفريق الملكي سيخوض 5 مباريات في الدوري الإسباني، اعتبارا من مواجهة ريال بيتيس غدا الأحد على ملعب بينيتو فيامارين.

ولفتت الصحيفة إلى أن المباريات الـ4 الأخرى، سيخوضها النادي الملكي خلال 10 أيام حيث سيحل ضيفا على ليغانيس وإسبانيول يومي 21 و27 من الشهر الجاري، قبل أن يستضيف ديبورتيفو ألافيس وخيتافي في 24 فبراير الحالي، و3 مارس المقبل.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المواجهات الـ5، لن تتم أمام فرق من العيار الثقيل، إلا أن جماهير الميرينغي، لن تنسى أن بيتيس ألحق الهزيمة الأولى بالريال هذا الموسم، وتغلب عليه 0-1 في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وكان سببا في بداية الأزمة.



وأكدت الصحيفة أن زيدان ولاعبيه يتطلعون للدخول في المربع الذهبي بالدوري الإسباني لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وضيفه باريس سان جيرمان انتهت لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر