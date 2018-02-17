لاعبون من وست بروميتش يسرقون سيارة أجرة في برشلونة

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة، أنه يحقق مع أربعة من لاعبيه بعد تورطهم في سرقة سيارة أجرة خلال معسكر تدريبي في إسبانيا.

واعتذر اللاعبون الأربعة جوني إيفانز، وغاريث باري، وجيك ليفرمور، وبواز مايهيل في بيان أصدره النادي أمس الجمعة على فعلتهم، وذلك بعد أن استجوبتهم الشرطة ودوّنت إفاداتهم.

Club statement: Albion to investigate incident#WBAhttps://t.co/nsd4zl7AmJ — West Bromwich Albion (@WBA) February 16, 2018

وقال مصدر في شرطة برشلونة: "كان هناك أربعة أشخاص أرادوا التسكع في وسط المدينة، ووجدوا أن كل الأماكن مغلقة، لذا استقلوا سيارة أجرة إلى أحد مطاعم ماكدونالدز عند ميناء برشلونة.

وخلال الرحلة، ترك السائق السيارة لبرهة استغلها المتسكعون لسرقتها والمغادرة بها.

Players apologise to team-mates, the Head Coach, the Club and supporters.#WBAhttps://t.co/fg4XperPAP — West Bromwich Albion (@WBA) February 16, 2018

وأضاف: "عادوا في نهاية المطاف إلى الفندق وتلقينا اتصالا من موظف الاستقبال يبلغنا بأنهم أوقفوا السيارة خارج الفندق في الساعة الخامسة والنصف صباحا وعادت سيارة الأجرة إلى صاحبها الساعة الثامنة صباحا".

وتابع: "لم يتم القبض على الأشخاص الأربعة لكنهم رهن التحقيق وتم استدعاؤهم لمركز الشرطة على ذمة سرقة سيارة وأدلوا بإفاداتهم التي أرسلت إلى قاضي التحقيق".

ووفقا للقانون الإسباني، يتم تسوية هذا النوع من القضايا بغرامة مالية ومن المستبعد أن يصل الأمر إلى المحاكمة.

وقال نادي سارقي سيارة الأجرة: "بدأنا تحقيقنا الخاص في الحادث وسيتعرض اللاعبون لكل الإجراءات الانضباطية الداخلية".

ويستعد وست بروميتش لمواجهة ساوثهامبتون في الدور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت بعد هزيمته بثلاثية نظيفة أمام تشيلسي حامل اللقب الاثنين الماضي.

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ويحتل وست بروميتش المركز الأخير في الدوري بثلاثة انتصارات و11 تعادلا و13 هزيمة في 27 مباراة، وفي رصيده 20 نقطة فقط.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقال وست بروميتش رئيسه جون وليامز، ومديره التنفيذي مارتن جودمان بعد نتائج الفريق السيئة لهذا العام.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر