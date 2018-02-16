هيرتا برلين يسقط في معقله أمام ماينز المهدد بالهبوط

تلقى هيرتا برلين ضربة موجعة في مسعاه نحو احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل بعدما خسر أمام ضيفه ماينز 0-2 في الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

سجل هدفي ماينز روبين كايسون في (د.40، 65).

وتوقف رصيد هيرتا برلين، عند 30 نقطة في المركز الـ11، بفارق 4 نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية، فيما رفع ماينز رصيده، إلى 23 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: DPA

فادي سيمير