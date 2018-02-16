هيرتا برلين يسقط في معقله أمام ماينز المهدد بالهبوط
twitter@HerthaBSC
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تلقى هيرتا برلين ضربة موجعة في مسعاه نحو احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل بعدما خسر أمام ضيفه ماينز 0-2 في الجولة الـ23 من الدوري الألماني.
سجل هدفي ماينز روبين كايسون في (د.40، 65).
وتوقف رصيد هيرتا برلين، عند 30 نقطة في المركز الـ11، بفارق 4 نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية، فيما رفع ماينز رصيده، إلى 23 نقطة في المركز الـ16.
المصدر: DPA
فادي سيمير
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