تشيلسي يستعرض قواه أمام هال سيتي قبل لقاء برشلونة

​​​​​​​حقق تشيلسي فوزا عريضا على ضيفه هال سيتي 4-0، اليوم الجمعة، في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أيام من مباراته المهمة مع برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ووقع على رباعية تشيلسي كل من البرازيلي ويليان في (د.2 و32) والإسباني بيدرو لاعب برشلونة السابق في (د.27) والوافد الجديد الفرنسي جيرو في (د.42).

وأضاع هال سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (الدرجة الثانية فعليا) ركلة جزاء نفذها الأيرلندي ديفيد ميلير في (د.51).

وينتظر تشيلسي مواجهة صعبة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليستر سيتي - شيفيلد يونايتد 1-0

وتمكن النجم العربي رياض محرز من قيادة فريقه ليستر سيتي للفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد عندما صنع هدف المباراة الوحيد والذي وقع عليه زميله فاردي في (د.66).

المصدر: وكالات

فادي سيمير