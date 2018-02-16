فيدرر "أكبر لاعب تنس في التاريخ" يتصدر تصنيف المحترفين

أصبح السويسري روجر فيدرر (36 عاما وستة أشهر)، أكبر لاعب في تاريخ التنس يتصدر تصنيف المحترفين، ببلوغه الجمعة نصف نهائي دورة روتردام الهولندية.

وتمكن فيدرر من الفوزه على الهولندي روبن هازه بنتيجة 4-6، 6-1 و6-1.

وسينتزع فيدرر لدى صدور التصنيف الجديد، الاثنين المقبل، الصدارة من الإسباني رافائيل نادال، ويعود للمركز الأول للمرة الأولى منذ عام 2012، ويخلف الأمريكي أندريه أغاسي كأكبر لاعب في المركز الأول، علما أن الأخير حقق إنجازه في العام 2003 بعمر 33 عاما و131 يوما.

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer 🙌 pic.twitter.com/qjqmxwmSj5 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 16, 2018

وتصدر فيدرر تصنيف المحترفين للمرة الأولى في فبراير/شباط 2004. وكانت المرة الأخيرة التي احتل فيها فيدرر الصدارة 29 أكتوبر/تشرين الأول 2012. وسبق له أن تصدر التصنيف خلال 302 أسبوعين (رقم قياسي) في مسيرته، منها 237 أسبوعا متواصلا.

وتتوج هذه العودة مسارا متصاعدا لفيدرر منذ عودته إلى الملاعب مطلع 2017 بعد غياب نحو ستة أشهر بسبب الإصابة.

History ➡️ Made

Records ➡️ Broken

Emotions ⬇️ pic.twitter.com/wuqZsz3PQz — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 16, 2018

فالنجم السويسري أحرز منذ يناير/كانون الثاني 2017، سلسلة ألقاب بينها ثلاثة في البطولات الكبرى آخرها بطولة أستراليا في يناير/كانون الثاني الماضي، وعزز رقمه القياسي في عدد بطولات الغراند سلام (20 لقبا).

وقال فيدرر بتأثر بالغ بعد تغلبه على هازه "الوصول إلى المركز الأول هو الإنجاز الأقصى في كرة المضرب. عندما تصبح في سن أكبر، عليك أن تضاعف كمية العمل، عليك أن تنتزعها (الصدارة) من شخص عمل بجد ليصل إليها. هذا حلم يتحقق".

Not just an opponent, but a friend as well.



Players congratulate @rogerfederer on his guaranteed return to the top of the ATP Rankings 💪 pic.twitter.com/ihKaiN9bYH — ATP World Tour (@ATPWorldTour) February 16, 2018

أضاف "كانت مسيرة رائعة، وأن أنتزعها (الصدارة) هنا (في روتردام) حيث حصلت على أول بطاقة دعوة في 1998، يعني لي الكثير".

وسارع النجم الأمريكي السابق أندريه أغاسي، زوج النجمة الألمانية السابقة شتيفي غراف، إلى تهنئة فيدرر بتغريدة عبر "تويتر" جاء فيها "36 عاما و195 يوما... روجيه فيدرر يواصل رفع مستوى التحدي في رياضتنا".

36 years 195 days...@RogerFederer continues to raise the bar in our sport. Congratulations on yet another remarkable achievement!! — Andre Agassi (@AndreAgassi) February 16, 2018

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير