فالفيردي يأمل ببقاء إنييستا المطلوب في الصين

أعرب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة متصدر "الليغا"، عن أمله بالاحتفاظ بقائد الفريق أندريس إنييستا في الموسم المقبل، بعدما كشفت الصحافة المحلية أن ناديا صينيا تقدم بعرض لضمه.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عشية مباراة فريقه مع مضيفه إيبار في الدوري الإسباني: "لا أستطيع التعليق على كل ما يرد في الصحف، لكننا نأمل في أن يبقى معنا لتسجيل أهداف أخرى وخلق فرص لزملائه".

وأتت تصريحات فالفيردي تعليقا على ما أوردته صحيفة "سبورت" الكاتالونية، من أن إنييستا (33 عاما) الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقدا "مدى الحياة" مع برشلونة، تلقى عرضا من نادي تيانجين غوانجيان ينال بموجبه 35 مليون يورو في الموسم الواحد.

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وسيتم إنييستا في مايو/أيار المقبل عامه الرابع والثلاثين، وترك قيام برشلونة في يناير/كانون الثاني بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي في صفقة قد تصل إلى 160 مليون يورو، انطباعا بأن النادي الكتالوني بدأ يبحث في بناء فريق لمرحلة ما بعد إنييستا.

وكان اللاعب الأرجنتيني في صفوف برشلونة خافيير ماسكيرانو، قد انتقل في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى نادي تشاينا فورتشون الصيني.

وردا على ما إذا كان قلقا من قيام لاعبين آخرين بخطوة مماثلة، قال فالفيردي: "حتى الآن لم يحصل ذلك سوى مع ماسكيرانو، ولن أتوتر بالتفكير بأمور كهذه قبل أن تحصل (...) ليس لدينا وقت للتفكير بهذه الأمور حاليا نظرا لكل ما نلعب من أجله".

ويأمل برشلونة بالفوز في مباراته ضد إيبار، وتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، علما أنه يحظى بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، كما يواجه برشلونة تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أيام.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير