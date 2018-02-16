هاليب تنسحب من بطولة قطر المفتوحة
AFP
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة قطر المفتوحة للتنس انسحاب اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا من البطولة بسبب الإصابة .
وكانت هاليب قد تأهلت إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزها على الأمريكية الشابة كاثرين بليس بمجموعتين دون مقابل بواقع6-0 و 6-4.
وبهذا الانسحاب، منحت هاليب بطاقة العبور إلى نهائي البطولة للإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة (4) التي هزمت الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6 و6-1 و6-4، اليوم الجمعة.
.@Simona_Halep defeats Bellis 6-0, 6-4!— WTA (@WTA) February 16, 2018
Sets up @QatarTennis semifinal vs @GarbiMuguruza! pic.twitter.com/U8OQvSlTDp
.@GarbiMuguruza is first into the @QatarTennis Semifinals!— WTA (@WTA) February 16, 2018
Edges past Garcia 3-6, 6-1, 6-4! pic.twitter.com/EqswBMJNTV
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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