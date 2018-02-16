هاليب تنسحب من بطولة قطر المفتوحة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة قطر المفتوحة للتنس انسحاب اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا من البطولة بسبب الإصابة .

وكانت هاليب قد تأهلت إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزها على الأمريكية الشابة كاثرين بليس بمجموعتين دون مقابل بواقع6-0 و 6-4.

وبهذا الانسحاب، منحت هاليب بطاقة العبور إلى نهائي البطولة للإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة (4) التي هزمت الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6 و6-1 و6-4، اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير