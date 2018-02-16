مورينيو يفند شائعات تردي علاقته ببوغبا

نفى مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو، بغضب الشائعات التي تحدثت عن تردي علاقته بلاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا واصفا إياها بأنها "أكاذيب".

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية في عددها الصادر أمس الخميس أن بوغبا ليس سعيدا بالمركز الدفاعي الذي أوكله إليه مورينيو.

وتراجع مستوى بوغبا الذي عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس مقابل 100,5 ملايين يورو في أغسطس/آب 2016، في الأسابيع الأخيرة وقد استبدله مدربه مرتين في آخر ثلاث مباريات، بيد أن مورينيو نفى بشدة وجود أي مشكلة بينه وبين الدولي الفرنسي.

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وقال مورينيو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه لهادرسفيلد في ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا مخاطبا الصحفيين: "أعتقد بأنكم لطفاء بأسئلتكم عندما تتحدثون عن وجود الكثير من الشائعات والأصح أن تقولوا الكثير من الأكاذيب".

وأضاف: "أستطيع الحديث بالنيابة عن بول من دون أي مشكلة. لقد أقر بول بأنه لم يلعب جيدا في المباريات الأخيرة وهذا كل ما في الأمر".. "لكن معظم ما تقرأونه وتستمعون إليه يمكن وصفه بالأكاذيب ويجب ألا تستحوا من قول ذلك".

وأوضح أنه "لا يتعين علي أن أتكلم معكم عن الأحاديث التي تدور بيني وبين لاعبي فريقي، لا يتعين علي أن أقول لكم كل شيء. إنها مشكلتي. مشكلة اللاعبين. القول بأن علاقتنا ليست جيدة هي كذبة كبيرة. كذبة كبيرة بأننا لا نتبادل الحديث، كذبة كبيرة بأننا لا نتفق على المركز ومساهمته في دينامية الفريق".

واعترف مورينيو بأن بوغبا "لم يلعب جيدا" في المباريات الأخيرة وقال "الآن، إنها مشكلتي ومشكلة بول للتعامل مع هذا الأمر لمحاولة تطوير عروضه".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير