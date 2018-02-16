ريال مدريد يصدر بيانا طبيا بشأن إصابة توني كروس

أصيب لاعب وسط ريال مدريد، رابع الدوري الإسباني لكرة القدم، الدولي الألماني طوني كروس، في ركبته وسيبتعد لفترة عن الملاعب كما أعلن ناديه، اليوم الجمعة.

وأصدر ريال مدريد بيانا جاء فيه "بعد فحوصات خضع لها طوني كروس، تبين إصابته بضرر في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى".

ولم يكشف نادي العاصمة الإسبانية عن فترة غياب كروس (28 عاما) وهو يأمل بأن يكون جاهزا لخوض مباراة الإياب ضد باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس في باريس في 6 مارس/آذار المقبل.

وخاض كروس كامل مباراة فريقه ذهابا ضد سان جرمان على ملعب سانتياغو برنابيو التي انتهت بفوزه 3-1 لكن الصحف الإسبانية أجمعت على أنه أصيب خلالها إثر كرة مشتركة مع كيليان مبابي.

وسيغيب كروس عن مباراة فريقه ضد بيتيس خارج ملعبه في الدوري المحلي الأحد وسيحل بدلا عنه على الأرجح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير