سيلتك يفوز بصعوبة على زينيت في الدوري الأوروبي

خسر زينيت سان بطرسبورغ لقاء الذهاب من دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام سيلتك الأوسكتلندي 0-1 ، اليوم الخميس.

ويدين سيلتك بالفضل للاعبه كالوم ماكريغور الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.78).

نابولي - لايبزيغ 1-3

وخسر نابولي الإيطالي أمام ضيفه لايبزيغ الألماني 1-3.

بادر أصحاب الأرض بافتتاح باب التسجيل بقدم الجزائري آدم أوناس في (د.52)، تمكن الفريق الألماني من قلب الأمور لمصلحته بفضل ثنائية لنجمه الدولي تيمو فيرنر في (د.61 و90) وبروما في (د.74).

وعقد أبناء المدرب ماوريتسيو ساري من مهمتهم في التأهل بهذه الخسارة قبل خوض مباراة العودة في ألمانيا الخميس المقبل.

⚽️ GOALS GALORE! ⚽️

7⃣ games left to go.

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كوبنهاغن - أتلتيكو مدريد 1-4

ووحقق أتلتيكو مدريد الإسباني، فوزا كبيرا مضيفه كوبنهاغن الدنماركي، 4-1.

سجل أهداف اللقاء لأتلتيكو مدريد، ساؤول نيجويز في (د.21)، وكيفن غاميرو في (د.37)، وأنطوان غريزمان في (د.71)، وفيتولو في (د.77)، فيما جاء هدف كوبنهاغن عبر فيكتور فيشر في (د.15).

وتلتقي جميع الفرق إيابا يوم 22 فبراير/شباط القادم.

المصدر: وكالات

فادي سيمير