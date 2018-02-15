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الدوري الأوروبي.. أتلتيك بيلباو يعود منتصرا من روسيا

الرياضة

الدوري الأوروبي.. أتلتيك بيلباو يعود منتصرا من روسيا
Sputnik / Григорий Сысоев
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عاد أتلتيكو بيلباو الإسباني بفوز ثمين بنتيجة 3-1 من أرض مضيفه سبارتاك موسكو، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل ثلاثية الفريق الفائز، الإسباني المخضرم أرتيز أدوريز هدقين في (د. 22 و39) وإليا كوتيبوف في (د.45 بالخطأ في مرماه)، بينما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد البرازيلي لويس أدريانو في (د.61).

وتقام مباراة الإياب يوم 22 فبراير/شباط القادم.

المصدر: RT

فادي سيمير

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