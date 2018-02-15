"كرة القدم من أجل الصداقة 2018" تجمع أشبالا من 211 دولة!

احتضنت موسكو اليوم الخميس، قرعة السحب المفتوح لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة ، والذي ينظم من قبل شركة "غازبروم" الراعي الرسمي لفيفا وكأس العالم روسيا 2018.

وكرة القدم من أجل الصداقة هو برنامج اجتماعي عالمي خاص بالأطفال الهدف منه هو إشراك جيل الشباب في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز أهم القيم الإنسانية بين أقرانهم - الصداقة والمساواة والسلام واحترام مختلف الثقافات والقوميات.

وقد شاركت 211 دولة ومنطقة في برنامج كرة القدم من أجل الصداقة في عام 2018. وستقام الفعاليات النهائية من الموسم في موسكو، روسيا، في الفترة 8-15 يونيو/ حزيران من العام 2018.

وخلال قرعة السحب المفتوح شكل 32 فريقا دوليا للصداقة، وكذلك تم تحديد أدوار اللعب لكل لاعب كرة قدم شاب من كل بلد (حارس مرمى، مدافع، لاعب وسط أو مهاجم).

RT

ويتم تنظيم الفرق باستخدام مبدأ "كرة القدم من أجل الصداقة" - إذ سيلعب الرياضيون من القوميات المختلفة، والأجناس المختلفة والقدرات البدنية المختلفة في فريق واحد.

ويبلغ عمر اللاعبين المشاركين 12 عاما. وسيتم تدريب كل فريق دولي من قبل مدربين شباب - وهم لاعبو كرة قدم تتراوح أعمارهم بين 14-16 سنة من بلدان مختلفة.

كما وستغطي فعاليات البرنامج أكثر من 5000 وسيلة إعلامية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المركز الصحافي الدولي للأطفال الخاص ببرنامج كرة القدم من أجل الصداقة، والذي يتألف من صحفيين يافعين يبلغون من العمر 12 عاما من 211 بلدا ومنطقة.

هذا وقد بدأت في جميع أنحاء العالم عمليات الاختيار الوطنية للمشاركين الذين سيصبحون سفراء شباب للسلام والصداقة والمساواة في بلدانهم.

وكمبادرة دعم للبيئة من برنامج كرة القدم من أجل الصداقة فقد جرى تسمية جميع فرق الصداقة الدولية الـ 32 بأسماء الحيوانات المهددة بالانقراض من جميع قارات العالم.

وقد شارك السفراء الشباب لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة في حفل سحب القرعة المفتوح وهم: زاخار باديوك (روسيا)، رونكي كوي (الصين)، خوان مانويل بينولا سيلفيرا (أوروغواي)، ليليا ماتسوموتو (اليابان)، أنانيا كامبوج (الهند)، كريستوفر سواه منساه (غانا).

وقد توجه كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة "غازبروم"؛ السيد فيكتور زوبكوف، والأمين العام للفيفا السيدة فاطمة سامورا، والبطلة الأولمبية الروسية للتزلج الفني على الجليد السيدة أديلينا سوتنيكوفا، وبطل روسيا لمرتين وبطل أوروبا للرغبي على الكراسي المتحركة السيد يوري كامينيتس، وأسطورة العالم في كرة القدم الهولندي السيد ماركو فان باستن إلى المشاركين بكلمات تعتبر عن الدعم لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة.

المصدر: RT