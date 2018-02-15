المنتخب الفلسطيني يحقق إنجازا تاريخيا ويقفز للمركز 73 عالميا

حقق المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، إنجازا تاريخيا جديدا في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، بصعوده للمركز الـ73 عالميا، وهو الأفضل له في تاريخه.

وكان المنتخب الفلسطيني حقق الشهر الماضي صعودا ملحوظا، كان الأفضل له في تاريخه بصعوده للمركز الـ75 عالميا، إلا أنه كسر هذا الرقم هذا الشهر وتقدم للمركز الـ73 على سلم "الفيفا"، كما أصبح ترتيبه الثامن في تصنيف المنتخبات الآسيوية في تطور كبير للكرة الفلسطينية، وجاء سادسا على الصعيد العربي.

على الصعيد العالمي، لم تشهد المراكز الخمسة الأولى أي تغيير يذكر، وحافظ منتخب ألمانيا على الصدارة، وجاء ثانيا منتخب البرازيل، وثالثا البرتغال، وحل رابعا منتخب الأرجنتين، وحافظ منتخب بلجيكا على مركزه الخامس.

أما عربيا، واصل منتخب تونس صدارته للمنتخبات العربية بحلوله في المركز الـ23 عالميا، وحل ثانيا المنتخب المغربي الذي تراجع 3 مراكز ليصبح في المركز الـ42، وتراجع منتخب مصر 13 مركزا ليصبح في المركز 43 عالميا، وأصبح رابعا منتخب الجزائر الذي تراجع للمركز الـ60 عالميا، وجاء خامسا منتخب السعودية الذي أصبح في المركز الـ64 عالميا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير