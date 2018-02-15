هاليب وموغوروزا إلى ربع نهائي بطولة قطر المفتوحة

بلغت الرومانية سيمونا هاليب الدور ربع النهائي لدورة قطر المفتوحة للتنس، بفوز سهل على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا، بمجموعتين نظيفتين، اليوم الخميس.

وتفوقت الرومانية بنتيجة 6-4 و6-3 على منافستها المصنفة 15 عالميا.

وببلوغها الدور ربع النهائي، باتت هاليب أمام فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي من فوزنياكي، بشرط أن تبلغ دورا أبعد منها في قطر.

وتلاقي هاليب في الدور المقبل الأمريكية بيليس التي حققت مفاجأة على حساب بليسكوفا الخامسة عالميا، وهزمتها 7-6 (7-4) و6-3.

وبلغت الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة الرابعة عالميا، الدور ذاته بفوزها السهل على الرومانية سورانا كريستيا 6-0 و6-4، في لقاء استغرق 64 دقيقة فقط.

والانتصار هو الثالث لموروغوزا على كريستيا في نفس عدد المواجهات، حيث سبق وتغلبت عليها في بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون 2017.

وستواجه موغوروزا في الدور ربع النهائي الفائزة من لقاء الفرنسية كارولين جارسيا، المرشحة السابعة للقب، والروسية آنا بلينكوفا، القادمة من الأدوار التمهيدية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير