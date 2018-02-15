رسالة دعم قطرية من بغداد لرفع الحظر عن استضافة العراق للمباريات

تلقى العراق، الخميس، رسالة دعم قطرية في مسعاه لرفع الحظر على استضافة مباريات كرة القدم الدولية، خلال زيارة قام بها وفد رياضي قطري كبير إلى بغداد، بعد شهر من زيارة وفد عراقي للدوحة.

وضم الوفد رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ومستشار وزير الثقافة والرياضة عبد الرحمن الدوسري ومسؤولين آخرين، وكان في استقباله وزير الرياضة العراقي عبد الحسين عبطان ورئيس الاتحاد المحلي عبد الخالق مسعود. وقام الوفد بزيارة إلى ملعب الشعب الدولي في بغداد.

وبحسب ما نشرت وزارة الشباب والرياضة العراقية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فقد أعرب آل ثاني عن سعادته "لوجودي (...) في العراق وفي بغداد خاصة. هذه أول زيارة لي إلى بغداد".

وأضاف "وجودنا اليوم كشف لنا أمورا كثيرة غير التي نسمعها في الإعلام (...) نتمنى أن مثل هذه الزيارات تنتج عنها أمور إيجابية أكثر بوجود منتخبات تلعب في بغداد، وخاصة في هذا الملعب التاريخي، ونتمنى إن شاء الله أن يكون منتخب قطر من أول المنتخبات التي تلعب في بغداد".

وقال الدوسري في تصريحات على هامش الزيارة "اليوم وفد رياضي كبير من قطر متواجد لتقديم كافة الدعم لأشقائنا في العراق".

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ أعوام حظرا على إقامة المباريات الرسمية والودية في العراق، باستثناء المباريات المحلية. والعام الماضي، قام الاتحاد بتخفيف الحظر على إقامة هذه المباريات، وسمح بإقامة المباريات الودية على ثلاثة ملاعب في كربلاء والبصرة بجنوب البلاد، وأربيل مركز إقليم كردستان العراق.

ويأمل العراق في أن يتم رفع الحظر بالكامل ولاسيما على إقامة المباريات في العاصمة، خصوصا في وقت تشهد فيه الأوضاع الأمنية تحسنا بعد إعلان السلطات العراقية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، النصر على تنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير