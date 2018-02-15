الصخيري يختار الدفاع عن قميص نسور قرطاج

اختار لاعب وسط نادي مونبلييه الفرنسي، إلياس الصخيري، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية الدفاع عن ألوان منتخب تونس الذي سيشارك في مونديال روسيا 2018 الصيف القادم.

وتحدث الصخيري عن قراره، قائلا: "سبق لي أن دافعت عن ألوان منتخب تونس في الفئة العمرية تحت 19 عاما وفي المنتخب الأولمبي. أما بالنسبة إلى المنتخب الأول، فكنت في اتصال دائم مع المسؤولين في الاتحاد وكنت أنتظر الوقت المناسب لأقوم بخياري".

وأضاف: "اليوم، اتخذت قراري وأنا جاهز لتحمل مسؤولياتي على صعيد النادي والمنتخب، كنت أركز كل اهتمامي على فريقي حيث كان يتعين علي أن أفرض نفسي".

وتخرج الصخيري (22 عاما) من أكاديمية مونبلييه، وقد أشركه المدرب فريديريك هانتس للمرة الأولى عام 2016، قبل أن يفرض نفسه أساسيا في الموسمين الأخيرين في مركز لاعب الوسط الدفاعي حيث لعب في صفوفه 73 مباراة في الدوري الفرنسي وسجل 4 أهداف.

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وكشف الصخيري بأنه لم يحصل على أي ضمانات من قبل مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول في ما يتعلق بمشاركته في نهائيات كأس العالم، وقال في هذا الصدد: "المشاركة في كأس العالم هي الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم في العالم".

وتخوض تونس غمار النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها وستلعب ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر