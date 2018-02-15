مدافع ليفربول يرشح الفرعون صلاح لرئاسة مصر!

ألمح المدافع الكرواتي ديان لوفرين زميل النجم المصري محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي، إلى أن صلاح سيصبح رئيسا لمصر، بعد مستوياته الرائعة مع الريدز.

ونشر لوفرين فيديو لصلاح، عبر موقع تويتر، كتب عليه: "محمد صلاح رئيس مصر القادم"، وذلك، فور انتهاء مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي في ذهاب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز ساحق للريدز بخماسية بيضاء، وسجل صلاح هدفا رائعا خلالها.

Dejan Lovren has his uses, one of them being Instagram 😉 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/UfqpqQuNK8 — Added Liverpool (@LiverpoolAdded) February 15, 2018

إقرأ المزيد

ورسم لوفرين تاجا على رأس صلاح، في إشارة إلى تتويجه كملك وزعيم.

ويتوهج محمد صلاح في موسمه الأول مع الريدز، بإحرازه 30 هدفا في مختلف المسابقات التي شارك فيها حتى الآن.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر