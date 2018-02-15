رونالدو في خطوة إنسانية يعلن دعمه لأطفال "الروهينغا"
Reuters
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حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، على دعم أطفال الروهينغا الذين يعانون داخل مخيمات اللاجئين، مطالبا الجميع بمساعدتهم ودعمهم.
ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي داخل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بأطفاله الأربعة، وأخرى للأطفال داخل المخيمات وعلق قائلا: "عالم واحد.. جميعا نحب أطفالنا.. الرجاء مساعدة الروهينغا".
One 🌍 where we all ❤ our children. Please help. #Rohingya#Refugee@SavetheChildrenhttps://t.co/t2eJN244Jlpic.twitter.com/9ZPwe5olJC— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 15, 2018
المصدر: cristiano@twitter
فادي سيمير
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