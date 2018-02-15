 
مباشر

رونالدو في خطوة إنسانية يعلن دعمه لأطفال "الروهينغا"

الرياضة

رونالدو في خطوة إنسانية يعلن دعمه لأطفال
Reuters
كريستيانو رونالدو وولده رونالدو جونيور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jviq

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، على دعم أطفال الروهينغا الذين يعانون داخل مخيمات اللاجئين، مطالبا الجميع بمساعدتهم ودعمهم.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي داخل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بأطفاله الأربعة، وأخرى للأطفال داخل المخيمات وعلق قائلا: "عالم واحد.. جميعا نحب أطفالنا.. الرجاء مساعدة الروهينغا".

المصدر: cristiano@twitter

فادي سيمير

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة